Inter, Calhanoglu (IMAGO)

Il centrocampista turco ha parlato dopo di ambizioni personali, degli obiettivi di squadra e non solo

La stagione dell’Inter entra nel vivo. Al ritorno dopo la sosta per le nazionali i nerazzurri si giocheranno tutto, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Tante partite in poco tempo: è per questo che Inzaghi avrà bisogno di tutti gli uomini nelle migliori condizioni possibili. E a proposito di questo andrà preservato anche Calhanoglu, che dopo un inizio di stagione a rilento a causa dei tanti infortuni subiti sembra essere tornato al 100% della forma.

Il centrocampista è stato anche impegnato con la maglia della Turchia in questa pausa, e adesso si prepara al super finale di stagione.

Intanto, al termine della vittoria contro l’Ungheria in cui è anche andato a segno, il turco ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset in cui ha parlato di ambizioni personali, del club e non solo.

Inter, l’intervista di Calhanoglu

Prima di tutto, il centrocampista ha dichiarato: “Speriamo di vincere tutto. Sicuramente noi proviamo a rappresentare l’Inter nel migliore dei modi, abbiamo un’enorme responsabilità. In Italia ho già vinto tutto, il mio obiettivo è vincere la Champions. Il mio sogno, dato che due anni fa abbiamo perso la finale, è tornarci in finale e vincerla. E magari vincere anche il Pallone d’Oro. Poi alzare ancora lo Scudetto è un’altra roba importante”.

Dopodiché è anche tornato sulla questione Arda Guler, dopo aver strizzato l’occhio a un suo possibile passaggio all’Inter negli scorsi giorni: “L’ho già detto qualche giorno fa, vediamo cosa succederà, però il mio pensiero è per lui che vuole giocare di più”.

Hakan Calhanoglu, Inter (Imago)

“Ho detto no al Bayern per i tifosi”

Per concludere, Calhanoglu ha parlato del rapporto con i tifosi dell’Inter: “Mi hanno aiutato a crescere non solo come giocatore, ma anche come persona, sono maturato di più. Li ringrazierò sempre, quello che fanno, non solo per me, ma per noi, è inspiegabile. Si può solo vivere.

Io sto vivendo un momento bellissimo, i nostri tifosi sono incredibili, ti danno a San Siro un’enorme forza e noi vogliamo regalare loro qualcosa di importante. È per loro che non sono andato al Bayern Monaco la scorsa estate”.