Inter, Calhanoglu: “Voci di mercato? Mai successo nulla. Sono felice qui”

Redazione 12 Ottobre 2025
Il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu
Inter, Calhanoglu (IMAGO)

Hakan Calhanoglu, dopo la vittoria della sua Turchia con la Bulgaria, è tornato a parlare delle voci di mercato della scorsa estate

La Turchia ha battuto nettamente la Bulgaria, vincendo 6-1 anche grazie alla doppietta di Kenan Yildiz. In campo per 90 minuti anche Hakan Calhanoglu, che ha fornito un assist proprio al trequartista della Juventus e uno ad Arda Guler.

Nel post partita, il centrocampista dell’Inter ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, tornando sulle voci di mercato della scorsa estate.

Non è mai successo niente questa estate” ha esordito il turco, che ha commentato anche la prestazione del connazionale Yildiz.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Inter, Calhanoglu: “Darò il mio massimo per questo club”

Calhanoglu ha continuato così: “Io sono stato sempre un giocatore dell’Inter, quindi sono contento di continuare e faccio tutto per il mio club perché, ribadisco, sono un giocatore dell’Inter. Quindi non è cambiato niente per me. Non è mai cambiato niente. Dunque, come sempre darò il mio massimo“.

Ha concluso, come dicevamo, parlando proprio di Yildiz: “Pallone d’oro? Io non lo vincerò, ma Yildiz sì, lui può farcela“.