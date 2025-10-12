Hakan Calhanoglu, dopo la vittoria della sua Turchia con la Bulgaria, è tornato a parlare delle voci di mercato della scorsa estate

La Turchia ha battuto nettamente la Bulgaria, vincendo 6-1 anche grazie alla doppietta di Kenan Yildiz. In campo per 90 minuti anche Hakan Calhanoglu, che ha fornito un assist proprio al trequartista della Juventus e uno ad Arda Guler.

Nel post partita, il centrocampista dell’Inter ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, tornando sulle voci di mercato della scorsa estate.

“Non è mai successo niente questa estate” ha esordito il turco, che ha commentato anche la prestazione del connazionale Yildiz.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Inter, Calhanoglu: “Darò il mio massimo per questo club”

Calhanoglu ha continuato così: “Io sono stato sempre un giocatore dell’Inter, quindi sono contento di continuare e faccio tutto per il mio club perché, ribadisco, sono un giocatore dell’Inter. Quindi non è cambiato niente per me. Non è mai cambiato niente. Dunque, come sempre darò il mio massimo“.

Ha concluso, come dicevamo, parlando proprio di Yildiz: “Pallone d’oro? Io non lo vincerò, ma Yildiz sì, lui può farcela“.