Inter, nessun incontro fissato con il Galatasaray per Calhanoglu

Gianluca Di Marzio 15 Gennaio 2026
Hakan Çalhanoğlu, centrocampista dell'Inter (Imago)
L’infortunio contro il Napoli lo ha costretto a fermarsi per circa di tre settimane, ma Hakan Calhanoglu continua a essere un punto fermo per l’Inter di Cristian Chivu.

I nerazzurri non vogliono privarsi del proprio centrocampista, e in questo senso non hanno intenzione di aprire un dialogo con il Galatasaray per la sua cessione.

La dirigenza del club turco si trova al momento a Milano per portare avanti delle trattative di mercato, ma nonostante quanto emerso dai media turchi non è in programma alcun incontro con l’Inter per parlare di Calhanoglu.

Ancora una volta, così come accaduto in estate in maniera ancor più insistente, il Galatasaray dovrà attendere: non sarà questo il momento del ritorno in patria del regista.