Inter, nessun incontro fissato con il Galatasaray per Calhanoglu
L’infortunio contro il Napoli lo ha costretto a fermarsi per circa di tre settimane, ma Hakan Calhanoglu continua a essere un punto fermo per l’Inter di Cristian Chivu.
I nerazzurri non vogliono privarsi del proprio centrocampista, e in questo senso non hanno intenzione di aprire un dialogo con il Galatasaray per la sua cessione.
La dirigenza del club turco si trova al momento a Milano per portare avanti delle trattative di mercato, ma nonostante quanto emerso dai media turchi non è in programma alcun incontro con l’Inter per parlare di Calhanoglu.
Ancora una volta, così come accaduto in estate in maniera ancor più insistente, il Galatasaray dovrà attendere: non sarà questo il momento del ritorno in patria del regista.