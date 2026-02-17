Questo sito contribuisce all'audience di

Inter, Calhanoglu e Frattesi non partono per la Norvegia: le loro condizioni

Redazione 17 Febbraio 2026

L’Inter di Cristian Chivu volta pagina dopo il derby d’Italia vinto con il gol di Zielinski e le polemiche arbitrali. La squadra di Cristian Chivu si prepara ad affrontare il Bodo Glimt per l’andata dei playoff di Champions League.

Proprio l’allenatore rumeno, però, dovrà fare a meno di due giocatori nel reparto di centrocampo. Indisponibili infatti Calhanoglu e Frattesi.

Il centrocampista turco, infatti, era rientrato proprio contro la Juventus a gara in corso, ma si ferma di nuovo per un affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra.

L’italiano, invece, rimane fuori dai convocati a sua volta per una sindrome gastrointestinale con febbre. Meno rotazioni possibili, dunque, per il centrocampo dell’Inter, in attesa del fischio d’inizio in programma alle 21:00 di mercoledì 18 febbraio.

 

 