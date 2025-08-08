Çalhanoğlu espulso nell’amichevole tra Monaco e Inter: ecco cosa è successo.

Iniziano i test prestagionali dell’Inter. Il club oggi, venerdì 8 agosto, è impegnato contro il Monaco di Hutter.

I nerazzurri chiudono il primo tempo in svantaggio, a causa del gol di Akliouche al 2′, e soprattutto in 10 in campo.

Dopo la prima ammonizione dopo soli 18 minuti, al 35′ arriva anche il secondo cartellino giallo per Çalhanoğlu a causa di un fallo su Vanderson.

Il gioco poi è rimasto fermo per qualche minuto a causa delle proteste delle due panchine. L’Inter ha provato a cercare il gol del pareggio che però non è arrivato nella prima frazione del match.