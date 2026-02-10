Inter, Calhanoglu e Barella tornano ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Chivu: Calhanoglu e Barella sono tornati ad allenarsi in gruppo in vista di Inter-Juventus

L’Inter è tornata in campo per preparare il big match contro la Juventus di questo weekend.

Chivu ha avuto nuovamente a disposizione Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, tornati ad allenarsi in gruppo dopo aver superato i rispettivi problemi fisici.

Il centrocampista turco aveva riportato un problema al soleo sinistro contro il Napoli, mentre il compagno di reparto aveva accusato un risentimento al muscolo psoas della coscia destra con il Borussia Dortmund.

I due si sono allenati insieme ai compagni che non sono scesi in campo con il Sassuolo, svolgendo dunque una regolare seduta agli ordini di Chivu e sotto gli occhi del ct della Turchia Vincenzo Montella, presente ad Appiano Gentile.