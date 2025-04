Inter, Arnautovic (IMAGO)

Le scelte ufficiali di Inzaghi e Nicola per la sfida di San Siro

Dopo la grande vittoria europea a Monaco di Baviera, l’Inter vuole riprendere sin da subito a correre anche in campionato.

I nerazzurri hanno infatti pareggiato 2-2 contro il Parma nell’ultimo turno, ma fortunatamente per loro il gap con il Napoli è rimasto invariato. Contro il Cagliari, adesso, c’è la possibilità di riottenere i tre punti e mettere pressione agli azzurri in vista della partita di lunedì sera.

Un ottimo percorso fino a questo momento per l’Inter, che da inizio marzo ha sempre vinto eccezion fatta per i pareggi contro Napoli, Parma e Milan in Coppa Italia.

Rendimento positivo anche per i sardi, che nelle ultime due uscite hanno ottenuto 4 punti e si sono portati a +6 sul terzultimo posto. Fondamentale in questo senso la grande vittoria contro il Monza e il pareggio di Empoli.

Le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro.

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Thuram, Correa, Acerbi, Asllani, Mkhitaryan, Pavard, Darmian, Berenbruch, Cocchi, Bastoni, Taremi

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Palomino; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Coman; Piccoli.

A disposizione: Ciocci, Sherri, Luperto, Viola, Prati, Marin, Jankto, Pavoletti, Obert, Gaetano, Luvumbo, Kingstone, Felici

Yerri Mina e Zito Luvumbo, Cagliari (Imago)

Dove vedere Inter-Cagliari in tv e in streaming

La partita tra Inter e Cagliari, in programma sabato 12 aprile alle ore 18.00 allo stadio San Siro, sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Per poter assistere alla sfida è necessario aver sottoscritto l’abbonamento e scaricato l’applicazione.