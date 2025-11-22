Questo sito contribuisce all'audience di

“Grazie dei complimenti, non sono rossonera”: quando Ornella Vanoni rispose a Bonny

Redazione 22 Novembre 2025

Lo scorso agosto l’attaccante dell’Inter Yoan Bonny aveva svelato di essere rimasto incantato dalla voce della cantante

Ornella Vanoni ha detto addio al mondo della musica, dello spettacolo e, a modo suo, dello sport. La storica cantante è morta all’età di 91 anni poco dopo la mezzanotte di oggi, 22 novembre, l

La voce della Vanoni ha incantato milioni di ascoltatori tra cui Ange-Yoan Bonny. Lo scorso agosto, l’attaccante dell’Inter aveva raccontato il suo primo “incontro” con la musica della cantante.

A casa del suo agente, impegnato nella trattativa tra Parma e Inter per il trasferimento di Bonny a Milano, il classe 2003 aveva ascoltato alcune canzoni della Vanoni dichiarando: “È la mia cantante preferita. La prima volta che l’ho ascoltata a casa del mio procuratore mi ha colpito quella voce, era così francese“.

Un amore a primo ascolto, dichiarazioni apprezzate dall’artista che ringraziò il giocatore: “Caro Bonny, è un grande onore per me quello che hai detto. Giuro che non sono più milanista e verrò a vederti giocare a San Siro”. La Vanoni, con la simpatia che l’ha contraddistinta negli anni, saluta tutti i suoi fan tra cui Bonny.