“Grazie dei complimenti, non sono rossonera”: quando Ornella Vanoni rispose a Bonny

Lo scorso agosto l’attaccante dell’Inter Yoan Bonny aveva svelato di essere rimasto incantato dalla voce della cantante

Ornella Vanoni ha detto addio al mondo della musica, dello spettacolo e, a modo suo, dello sport. La storica cantante è morta all’età di 91 anni poco dopo la mezzanotte di oggi, 22 novembre, l

La voce della Vanoni ha incantato milioni di ascoltatori tra cui Ange-Yoan Bonny. Lo scorso agosto, l’attaccante dell’Inter aveva raccontato il suo primo “incontro” con la musica della cantante.

A casa del suo agente, impegnato nella trattativa tra Parma e Inter per il trasferimento di Bonny a Milano, il classe 2003 aveva ascoltato alcune canzoni della Vanoni dichiarando: “È la mia cantante preferita. La prima volta che l’ho ascoltata a casa del mio procuratore mi ha colpito quella voce, era così francese“.

Un amore a primo ascolto, dichiarazioni apprezzate dall’artista che ringraziò il giocatore: “Caro Bonny, è un grande onore per me quello che hai detto. Giuro che non sono più milanista e verrò a vederti giocare a San Siro”. La Vanoni, con la simpatia che l’ha contraddistinta negli anni, saluta tutti i suoi fan tra cui Bonny.