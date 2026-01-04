Inter-Bologna, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Inter e Bologna, match valevole per la 18ª giornata di Serie A
Dopo la sfida nella semifinale di Supercoppa Italiana, Inter e Bologna tornano a sfidarsi, questa volta però nella 18ª giornata di Serie A.
L’Inter di Chivu arriva da 4 vittorie consecutive in campionato si trova attualmente al terzo posto in classifica, a soli 2 punti dalla vetta.
Il Bologna di Italiano invece non trova la vittoria dal 22 novembre in occasione del match contro l’Udinese. I rossoblù occupano il settimo posto in classifica.
Di seguito ecco le scelte di Chivu e Italiano nelle formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali di Inter-Bologna
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu
A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Acerbi, Frattesi, Mkhitaruan, Carlos Augusto, Cocchi, Cinquegrano, Lavelli, Esposito
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano
A disposizione:Pessina, Franceschelli, Pobega, Orsolini, Freuler, Casale, Immobile, Zortea, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Miranda, Vitik, Sulemana, Fabbian
Dove vedere Inter-Bologna
Il match della 18ª giornata tra Inter e Bologna in programma oggi, domenica 4 gennaio alle 20:45, allo stadio San Siro di Milano, sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.