Inter-Bodø/Glimt, le formazioni ufficiali

Redazione 24 Febbraio 2026
Frattesi (PHOTO CREDITS: Andrea Rosito)
Le scelte ufficiali di Cristian Chivu e Kjetil Knutsen per la sfida dei playoff di UEFA Champions League 

Dopo una settimana complicata in Europa, l’Inter è chiamata a reagire sul proprio campo contro il Bodø/Glimt.

I nerazzurri devono rimontare la sconfitta dell’andata e per passare il turno senza supplementari servirà una vittoria con almeno tre gol di scarto, impresa mai riuscita nella storia europea del club. Nonostante il buon rendimento complessivo nelle ultime settimane, in Champions League la squadra di Chivu ha perso quattro delle ultime cinque partite.

I norvegesi, al debutto assoluto nella fase a eliminazione diretta della competizione, sognano invece un’impresa storica. Forti del doppio vantaggio conquistato all’andata e di un rendimento casalingo eccellente, gli uomini di Knutsen puntano a diventare la prima squadra norvegese a superare un turno a eliminazione diretta di Champions.

Ecco dunque le formazioni ufficiali per il match in programma alle 21:00 a San Siro.

Le formazioni ufficiali di Inter-Bodø/Glimt

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita tra Inter e Bodø/Glimt, in programma martedì 24 febbraio alle 21:00, si giocherà a San Siro. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.