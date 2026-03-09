Il difensore dell’Inter Bisseck ha parlato della partita contro il Milan dopo la sconfitta dei nerazzurri anche nel derby di ritorno

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, Yann Aurel Bisseck ha parlato durante l’evento Amici dei Bambini, dove ha ricevuto un premio.

Il difensore dell’Inter è tornato sul ko di domenica sera contro il Milan, la seconda sconfitta stagionale in campionato nel derby.

Il giocatore nerazzurro ha detto: “Se c’è una partita che vogliamo vincere è il derby, non ci riusciamo da due anni. Però, se a inizio stagione mi dici ‘Perdiamo i due derby e vinciamo lo Scudetto’, firmo. Sette punti sono un buon vantaggio, ma dieci partite sono tante e dobbiamo continuare a lavorare“.

Bisseck ha poi parlato del suo futuro: “Quando fai bene, ci sono tante squadre che ti vogliono. Però io sono concentrato sull’Inter“.