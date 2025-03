Biglietti Inter-Bayern: quanto costano, prezzi e vendita

Tutto quello che c’è da sapere sui biglietti dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Inter e Bayern Monaco.

L’Inter rimane in corsa per tutti gli obiettivi. In fondo, è lo stesso allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi a ricordarlo in conferenza stampa. “Double?”, “Nono, Treble”, puntualizza l’ex allenatore della Lazio.

Un campionato da capolista davanti al Napoli, seppur di una sola lunghezza, e all’Atalanta, con la quale l’Inter si sfiderà nel prossimo weekend di Serie A.

La Coppa Italia è un altro obiettivo dal quale i nerazzurri vogliono trarre il massimo. La semifinale contro il Milan è l’occasione per ottenere una nuova finale, che la vedrebbe favorita rispetto a Bologna e Empoli.

E poi, c’è la Champions League. I nerazzurri hanno passato il turno contro il Feyenoord e ora affronteranno il Bayern Monaco ai quarti di finale della competizione.

Inter-Bayern Monaco: tutto quello che c’è da sapere sui biglietti

La sfida tra Inter e Bayern Monaco è sicuramente una delle più interessanti dei quarti di finale di UEFA Champions League. Da una parte i nerazzurri, protagonisti come detto di una stagione fantastica, dall’altra i bavaresi, in corsa per vincere il titolo della Bundesliga.

L’andata sarà a Monaco di Baviera l’8 aprile alle 21:00, il ritorno a Milano il 16 aprile alle 21:00. La società nerazzurra non ha ancora comunicato le informazioni specifiche sui biglietti ma lo farà presto