Biglietti Inter Bayern: quanto costano, prezzi e vendita

Esultanza Inter (Imago)

Tutte le informazioni utili per comprare i biglietti validi per la gara di Champions League tra Inter e Bayern Monaco del 16 aprile

La Champions League entra nel vivo. Sono otto le squadre rimaste ancora in corsa per il trofeo più ambito dai club di tutta Europa.

Superato il Feyenoord agli ottavi, ai quarti di finale l’Inter di Simone Inzaghi incontra il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Chi supererà il turno, disputerà le semifinali contro una tra Barcellona e Borussia Dortmund.

Sarà un doppio confronto tra le prime classificate dei rispettivi campionati. I bavaresi, infatti, guidano la classifica della Bundesliga precedendo il Bayer Leverkusen.

A Milano si disputerà la partita di ritorno, in programma mercoledì 16 aprile alle ore 21:00. Di seguito, pertanto, tutte le informazioni necessarie per l’acquisto dei biglietti di Inter-Bayern Monaco.

Inter-Bayern Monaco, quando apre la vendita dei biglietti

Nel proprio sito ufficiale, l’Inter ha comunicato le date delle quattro fasi di vendita dei biglietti per la gara col Bayern Monaco.

1. Dalle ore 12:00 di giovedì 13 marzo alla mezzanotte di domenica 16 marzo gli abbonati alla Serie A hanno potuto confermare il proprio posto, a eccezione dei settori riservati UEFA.

2. Per gli abbonati in Serie A il cui settore risultati riservato UEFA, è stato possibile acquistare un altro posto qualsiasi dalle ore 12:00 alle 15:30 di lunedì 17 marzo.

3. Dalle ore 16:00 di lunedì 17 marzo alla mezzanotte del giorno successivo, rivendita dedicata agli abbonati PLUS; dalle ore 12:00 di martedì 18 marzo alla mezzanotte del giorno successivo ai soci Inter Club.

Harry Kane, Bayern Monaco (Imago)

Quando inizia la vendita libera?

Al via dalle ore 12:00 di mercoledì 19 marzo, la fase 4 della vendita (online) è riservata ai possessori di tessera Siamo Noi.

Infine, spazio alla vendita libera, dapprima solo online a partire dalle ore 12:00 di giovedì 20 marzo, in un secondo momento anche presso punti vendita fisici da lunedì 24 marzo.