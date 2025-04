Vincic arbitrerà la gara dei quarti di finale di ritorno di Champions League tra l’Inter e il Bayern Monaco

La gara tra Inter e Bayern Monaco, valevole per i quarti di finale di ritorno di Champions League, sarà arbitrata da Vincic

L’arbitro dell’incontro, dunque, andrà a dirigere la sfida tra i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi e i tedeschi di Vincent Kompany.

La gara d’andata, giocata all’Allianz Arena, ha visto proprio il club italiano vincere 2-1 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Davide Frattesi.

L’accesissima sfida di ritorno, invece, andrà in scena mercoledì 16 aprile a partire dalle 21:00 nella splendida cornice di un San Siro ancora una volta sold out per l’occasione.

Inter-Bayern Monaco, la designazione arbitrale

Sarà dunque Slavko Vinčić, arbitro classe 1979 di origine slovena, a dirigere l’incontro di ritorno tra Inter e Bayern Monaco. In questa stagione ha già arbitrato l’Inter in occasione della sconfitta (l’unica) nella fase a gironi contro il Bayer Leverkusen.

Sua la direzione anche di due gare dei bavaresi: più precisamente la sfida Barcellona-Bayern Monaco finita 4-1 nel super girone e poi il derby tedesco di ritorno tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco l’11 marzo, finito 0-2.