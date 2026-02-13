Inter, Bastoni: “Yildiz non è l’unico giocatore forte della Juventus”

Le parole del difensore italiano dell’Inter ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del derby d’Italia contro la Juventus di Spalletti.

Manca sempre meno a Inter-Juventus e le ore di avvicinamento al derby d’Italia si arricchiscono con le parole dei protagonisti.

Dopo le parole di Holm e Boga, arrivano quelle di Bastoni che introduce così la sfida tra i nerazzurri e i bianconeri.

Dopo l’allenamento mattutino, il difensore italiano dell’Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport dichiarando: “Questa partita non deve diventare un’ossessione. È importante ma va mantenuta la lucidità”.

Di seguito l’intervista completa.

Le parole di Alessandro Bastoni

Il difensore nerazzurro, successivamente ha continuato a parlare della sfida, soffermandosi sul loro ex allenatore: “Arriviamo bene alla sfida, abbiamo avuto una settimana per lavorare e sappiamo cosa significa questo incontro per il calcio italiano. Avendoci allenati per Spalletti può essere anche un vantaggio affrontarci, ci conosce”.

In conclusione, ha parlato dei giocatori che potrebbero rivelarsi più insidiosi: “Yildiz? È un giocatore molto forte ma non è il solo. Abbiamo visto anche quanto Mckennie sia importante per questa squadra. Noi abbiamo trovato un nostro equilibrio, alcune volte siamo meno belli e meno efficaci ma il mister ha lavorato bene su questo”.