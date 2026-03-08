Inter, Bastoni fa fallo su Rabiot e si infortuna: cosa è successo

Bastoni sgambetta Rabiot e si fa male: il difensore nerazzurro esce dolorante.

Si accende il derby della Madonnina tra Milan e Inter al 65′. Dopo una tentata ripartenza in contropiede del Milan, Bastoni ha cercato di fermare Rabiot con uno sgambetto da dietro.

I due cadono entrambi per terra e Bastoni ha la peggio: il difensore nerazzurro si infortuna e deve abbandonare il campo. Prima dell’uscita però viene anche ammonito dall’arbitro per il fallo.

Il classe ’99 è stato accompagnato fuori dallo staff medico dolorante. Ci saranno quindi da capire le sue condizioni nelle prossime ore.

Chivu poi ha dovuto fare un cambio forzato, facendo entrare Carlos Augusto al suo posto. Nello stesso slot è uscito anche Barella lasciando spazio a Frattesi.