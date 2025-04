Inter, Bastoni in gruppo nella rifinitura pre Bayern. Lavoro personalizzato per Dimarco

Inter, Alessandro Bastoni (credits: Andrea Rosito)

Presente Bastoni nella rifinitura alla vigilia di Bayern Monaco-Inter; personalizzato per Dimarco, che però partirà con la squadra

Non c’è tempo per piangersi addosso in casa Inter dopo il pareggio esterno subito in rimonta contro il Parma.

I nerazzurri devono subito pensare alla gara d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, e in questo senso nella mattinata di oggi – lunedì 7 aprile – è andata in scena la consueta rifinitura.

A -1 dalla sfida contro i tedeschi, è da segnalare come Alessandro Bastoni, che sabato era uscito all’intervallo per precauzione, si è allenato con il gruppo e dunque ci sarà regolarmente in Germania.

Discorso diverso per Dimarco, che invece ha svolto lavoro personalizzato: l’esterno mancino, però, partirà comunque insieme ai compagni.

Federico Dimarco, Inter (Imago)

Bastoni ci sarà contro il Bayern

Novità importanti dunque per Simone Inzaghi dalla rifinitura pre Bayern: Bastoni ha pienamente recuperato dopo la sfida contro il Parma e sarà a disposizione per la gara d’andata contro i tedeschi di Kompany.

Da capire invece se Dimarco potrà esserci almeno dalla panchina: come detto l’ex Verona e Parma ha svolto un lavoro personalizzato, ma partirà comunque per la Germania.