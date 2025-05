Inter, Bastoni: “Voto alla stagione? Un 8 che può diventare 10”

Le parole di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain

Manca sempre meno alla partita più importante della stagione dell’Inter. Sabato 31 maggio, i nerazzurri sfideranno il Paris Saint-Germain in finale di Champions League.

Un gradino, quello della finale, conquistato per la seconda volta consecutiva. L’anno scorso infatti, gli uomini di Inzaghi erano riusciti ad arrivare fino all’ultima gara della competizione.

Match terminato con una sconfitta di misura contro il Manchester City di Guardiola, a causa della rete segnata da Rodri, poi premiato con il Pallone d’Oro.

Quella contro i francesi può dunque essere una rivincita per l’Inter. Di questo e di tanto altro ha parlato Alessandro Bastoni in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.

Inter, le parole di Bastoni verso la finale di Champions League

Il difensore ha detto sulla finale: “Chi è favorito? Anche con il City ce n’era uno, ma in queste partite è difficile dirlo. Dal punto di vista offensivo sono fenomenali. Hanno un allenatore bravo, se sono in finale un motivo c’è“.

Per poi continuare sullo scudetto “perso”: “Delusione? Sabato abbiamo un appuntamento con la storia, non capita tutti gli anni. Mentre sono sicuro che l’Inter anche nei prossimi anni lotterà per lo scudetto“. E ancora sulla gara di sabato: “Questa partita può cambiare le nostre carriere. Sensazioni? Chiaro che mancano 4/5 giorni quindi ancora non ho presente ciò che mi aspetta. Ci penso meno possibile ma sarebbe un sogno, è quello che immagino fin da bambino. Facciamo di tutto per provare a vincerla, poi starà a noi avere la freschezza mentale”. Per concludere: “Voto alla stagione? Un 8 che può diventare un 10“.