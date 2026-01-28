Inter, le condizioni di Barella: lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra
Inter, le condizioni di Nicolò Barella: quali partite salterà
Piccolo stop per Nicolò Barella. Come noto, il centrocampista salterà la sfida decisiva per la Champions contro il Borussia Dortmund per infortunio.
Dopo essere rimasto fuori dai convocati, il calciatore si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra.
“Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno“, rende noto l’Inter attraverso un comunicato ufficiale. In ogni caso, è un infortunio leggero.
In casa nerazzurra, infatti, non filtra molta preoccupazione. Probabile che salti Cremonese e Torino in Coppa Italia, per poi essere valutato in vista del Sassuolo e nel caso essere arruolabile contro la Juventus nel big match della 25ª di Serie A.
Inter, il comunicato sull’infortunio di Barella
Di seguito riportiamo il comunicato dell’Inter sull’infortunio di Barella, rimediato in allenamento alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund in Champions League.
“Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno“.