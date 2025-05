Inter-Barcellona 2-1, i blaugrana accorciano le distanze con Eric Garcia

Tutti i gol e le emozioni della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona: il racconto della partita.

Dopo il 3-3 all’andata, Inter e Barcellona si sfidano di nuovo in Champions League, questa volta a San Siro per la semifinale di ritorno. Due delle migliori squadre d’Europa, pronte a tutto per guadagnare la qualificazione alla finale del prossimo 31 maggio.

Come all’andata i blaugrana hanno cominciato a spingere subito forte, ma mantenendo la difesa molto alta, croce e delizia della squadra di Flick.

Proprio sfruttando questa scelta la squadra di Inzaghi ha quindi trovato la rete dell’1-0: pressing alto di Dimarco, palla filtrante per Thuram che solo davanti al portiere scarica per Lautaro. L’argentino da due passi non ha dovuto fare altro che buttare la palla in rete.

Nel finale del primo tempo, poi, i nerazzurri hanno segnato la rete del 2-0 su calcio di rigore battuto da Calhanoglu. Inizialmente l’arbitro non aveva assegnato il penalty per il fallo di Cubarsi su Lautaro, ma richiamato dal VAR ha poi cambiato idea. Dal dischetto il turco è stato freddissimo. Doppio vantaggio per i nerazzurri.

Inter-Barcellona, le emozioni del secondo tempo

Secondo tempo iniziato subito con un’Inter pericolosa in attacco. Punizione dalla destra, colpo di testa di Acerbi e gol, annullato per evidente fuorigioco.

Poco dopo, al 54′, è poi arrivata la rete del Barcellona con Eric Garcia, bravo a concludere un’azione prolungata dei blaugrana. La squadra di Flick ha quindi continuato a spingere, rendendosi di nuovo pericolosissima 2 minuti dopo. Sommer però si è fatto trovare prontissimo, autore di una grandissima parata.