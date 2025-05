Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona

Dopo il 35° turno di campionato, che ha visto rimanere tutto invariato in campionato con le vittoria del Napoli, per l’Inter è tempo di ributtarsi in Champions League.

Ad attenderla a Milano ci sarà il Barcellona per la semifinale di ritorno della competizione.

Gara di andata che si era conclusa con il risultato di 3-3, in una partita che aveva visto i nerazzurri andare in vantaggio prima sullo 0-2, poi sul 2-3.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori di Inter e Barcellona per una delle gare più importanti della stagione: in palio la finale di Monaco di Baviera.

Le formazioni ufficiali di Inter-Barcellona

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Asllani, Augusto, Darmian, Re Cecconi, Zalewski, Taremi

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Eric García, Cubarsì, Iñigo Martinez, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. Allenatore: Flick

A disposizione: Inaki Pena, Astralaga, Araujo, Gavi, Lewandowski, Fati, Christensen, Fermin Lopez, Pau Victor, Fort, Farrè. Darwich.

Dove guardare la gara in tv e streaming

La semifinale di ritorno di Champions League, in programma martedì 6 maggio alle dallo stadio San Siro di Milano, sarà trasmessa in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K ma anche su TV8.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go e Now.