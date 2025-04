Biglietti Inter-Barcellona: quanto costano, prezzi e vendita

Tutte le informazioni utili per comprare i biglietti validi per la gara di Champions League tra Inter e Barcellona del 6 maggio

La Champions League entra davvero nel vivo. Sono 4 le squadre rimaste in gioco, e nelle semifinali della competizione oltre ad Arsenal e PSG si scontreranno Inter e Barcellona. Gli uomini di Inzaghi hanno infatti superato il Bayern Monaco nella doppia sfida con il risultato totale di 4-3, mentre i blaugrana, nonostante la sconfitta del ritorno, si sono imposti sul Borussia Dortmund col punteggio totale di 5-3.

Ancora una volta sarà uno scontro tra prime classificate nei rispettivi campionati: dopo aver affrontato il Bayern capolista in Bundesliga, l’Inter (prima in Serie A) affronterà il Barcellona di Flick, primo attualmente in Liga davanti a Real e Atletico Madrid.

La gara d’andata in Spagna tra le due formazioni si disputerà nella serata del 30 aprile, con il fischio d’inizio che resta fissato per le ore 21:00. Il ritorno di San Siro, invece, resta programmato per il 6 maggio. Sempre alle ore 21:00.

Di seguito, tutte le informazioni necessarie per l’acquisto dei biglietti della gara di ritorno tra Inter e Barcellona.

Inter-Barcellona, le fasi della vendita dei biglietti

Tramite il proprio sito ufficiale, l’Inter ha reso note le fasi di vendita dei biglietti della gara di San Siro contro il Barcellona:

FASE 1 – Conferma posto Abbonati Serie A 24-25: dalle ore 15:00 di giovedì 17 aprile e fino alla mezzanotte di lunedì 21 aprile, tutti gli abbonati Serie A 24-25 potranno confermare il proprio posto di campionato, ad esclusione dei settori riservati alla UEFA;

FASE 2 – Vendita riservata abbonati Serie A 24-25 posti UEFA: ore 15:30 di martedì 22 aprile. Per gli abbonati coinvolti sarà possibile acquistare in esclusiva un posto qualsiasi tra quelli disponibili. Anche in questo caso, tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

FASE 3 – Vendita riservata Abbonati PLUS Serie A 24-25 e soci Inter Club: pomeriggio di martedì 22 aprile e la giornata di giovedì 24 aprile. Dalle ore 16:00 infatti, tutti gli abbonati PLUS potranno acquistare fino a 2 biglietti per sé e i propri amici interisti. L’esclusiva terminerà alla mezzanotte di mercoledì 23 aprile, salvo esaurimento disponibilità. Dalle ore 12:00 di giovedì 24 aprile e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, i soci Inter Club potranno acquistare fino a 4 biglietti – purché tutti soci attivi alla stagione in corso – salvo esaurimento disponibilità.

FASE 4 – Vendita riservata possessori Siamo Noi: dalle ore 12:00 di venerdì 25 aprile. I possessori di tessera Siamo Noi attiva e sottoscritta entro il 16/04/2025 potranno acquistare i biglietti.

Quando inizia la vendita libera?

In caso di disponibilità residue, la vendita libera inizierà alle ore 12:00 di lunedì 28 aprile.