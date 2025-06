L’Inter spinge per incontrare Fabregas: Ausilio attende il via libera del Como

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, si trova a Londra in attesa di poter parlare con Cesc Fabregas

Sono giorni importanti per la dirigenza nerazzurra, impegnata nel trovare l’allenatore della prossima stagione dopo l’addio di Simone Inzaghi.

Mentre è stato ufficializzato l’acquisto del centrocampista Petar Sucic, il direttore sportivo Piero Ausilio si trova a Londra per motivi di calciomercato.

Dopo i contatti avvenuti nella giornata di martedì 3 giugno, si attende da parte del Como l’autorizzazione per poter incontrare Cesc Fabregas.

La volontà è di approfondire con lo spagnolo la trattativa per la panchina tentando di convincerlo a sposare il progetto nerazzurro.

Piero Ausilio, direttore sportivo Inter (Imago)

Inter, Ausilio pronto a incontrare Fabregas

Beppe Marotta ha chiesto al Como l’autorizzazione per poter parlare con Fabregas. Qualora ricevesse il via libera, Piero Ausilio sarebbe già pronto a incontrarlo, a Londra oppure in Italia.

Dunque, nonostante le dichiarazioni di Fabregas, all’Inter non risulta un suo “no” definitivo. La società non si è arresa e spera che l’allenatore del Como possa accettare la proposta. È lui la prima scelta per i nerazzurri. Cristian Chivu e Patrick Vieira le alternative per le quali non è ancora stata approfondita la questione.