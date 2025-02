Inter, Ausilio: “Scudetto al Napoli e Champions a noi? Firmo subito”

L’intervista e le dichiarazioni del direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ai microfoni di Sportmediaset

L’Inter ha da poco scoperto il suo avversario per gli ottavi di Champions League: saranno infatti gli olandesi del Feyenoord i prossimi ad affrontare i nerazzurri in Europa (Leggi qui il tabellone completo della competizione).

Tramite un’intervista ai microfoni di SportMediaset, Ausilio ha ripercorso il momento nerazzurro tra progetti, infortuni e – soprattutto – sogni.

Tra questi c’è il sogno dell’Europa, e Ausilio stesso sembrerebbe che abbia trovato un “compromesso” per poter arrivare alla finalissima di Monaco che si giocherà a fine maggio.

Ecco le sue dichiarazioni.

Inter, l’intervista del direttore sportivo Piero Ausilio

Il direttore sportivo dell’Inter ha iniziato parlando degli obiettivi della sua squadra: “Ottavi di Champions? Noi giochiamo per provare a vincere, essere ancora lì in tutte le competizioni ci dà ancora più possibilità. Dopo la sconfitta con la Juventus non abbiamo detto nulla di particolare alla squadra, abbiamo solo detto ai ragazzi di stare tranquilli e sereni. Ci spiace per la sconfitta ma il campionato è ancora lungo“.

Ha poi parlato dell’infortunio di Sommer: “I tifosi hanno fiducia in Martinez. Il ragazzo è in linea con le nostre possibilità e aspettative di giocatore giovane, non c’era bisogno dell’infortunio di Sommer per dimostrare il valore del calciatore. Donnarumma? Ovvio che ci interessa, ma abbiamo due ottimi portieri. In più, il PSG difficilmente lo farà partire”.

Infine, ha trovato un “compromesso” per poter arrivare alla finalissima di Champions League che si giocherà a Monaco il 31 maggio: “Alzare la Champions? Sì, firmo. Ma solo se c’è il trofeo, altrimenti no”.