Le parole del direttore sportivo dell’Inter sull’inizio di stagione e sul mercato

Presente al Gran Galà del Calcio, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tema da cui è partito è l’inizio stagione agli ordini di Cristian Chivu: “Posso dire, senza rischiare di essere smentito, di essere stato uno dei primi a innamorarmi di lui, perché l’ho avuto da calciatore. Vi racconto un aneddoto: sono stato fisicamente a Roma prendere Chivu per portarlo a Milano in aereo, a disposizione del dottor Moratti. Quindi mi lega a lui un rapporto molto particolare anche per questo episodio“.

E sull’allenatore ha aggiunto: “Di sicuro non siamo sorpresi di tutto quello che sta dimostrando questo uomo, oltre che come professionista e allenatore. I valori che ha erano cose che già sapevamo e non sono una sorpresa per noi dirigenti, assolutamente“.

Spazio poi al mercato, dato che manca un mese alla finestra di gennaio: “Lo dicono e lo testimoniano anche i mercati che abbiamo fatto negli ultimi anni, siamo sempre più convinti che le cose devono essere fatte in un certo modo durante il periodo estivo, perché si dà all’allenatore il tempo di conoscere, di lavorare e anche di aspettare qualche calciatore. Queste possibilità a gennaio non ci sarebbero. E la dimostrazione la stiamo vedendo anche con Diouf, un ragazzo arrivato all’ultimo momento che non ha fatto la preparazione, ha avuto bisogno di conoscere i compagni, l’allenatore e nuovi sistemi di lavoro, e anche un nuovo campionato e una lingua nuova. Un mondo diverso. Oggi qualcuno si accorge che è un buon giocatore“.

Ha poi ribadito: “Magari a gennaio trovare queste opportunità diventa più complicato perché si gioca ogni 3 giorni e non c’è tempo per inserirli. Onestamente, al momento non ne sentiamo neanche la necessità. Pensiamo di avere una squadra completa e competitiva per gli obiettivi che abbiamo“.

Inter, Ausilio: “La squadra è forte, è migliorata nelle alternative”

I piani dell’Inter sul mercato, come sottolineato da Ausilio, non cambiano nemmeno di fronte all’infortunio di Dumfries: “Il problema sta proprio in quello che ci dite che dobbiamo cercare: i sostituti. Abbiamo una squadra forte e competitiva, quest’anno a parte Akanji abbiamo inserito dei giovani, che sono arrivati come alternative a dei titolarissimi. Trovare dei giocatori che passano davanti a Dumfries, Barella, Thuram, Lautaro… non è facile e forse non si trovano nemmeno. Abbiamo cercato di fare un mercato diverso rispetto agli ultimi anni, dove magari abbiamo lavorato più su qualche parametro zero e giocatori un po’ più pronti“.

Infine, ha concluso: “Siamo convinti che questa squadra sia forte, ed è una squadra che è migliorata nelle alternative. Io non le chiamo neanche seconde linee, sono giocatori che stanno creando nuove opportunità. Davanti con Pio e Bonny siamo stra coperti, a destra c’è Darmian e Luis Enrique, si sta scoprendo adesso anche Diouf, Carlos Augusto è un’opportunità. Penso che si resterà così“.