L’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano in vista della gara di Champions League contro l’Atletico Madrid: il punto sugli infortunati

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milano per 0-1, l’Inter è tornata in campo ad allenarsi in vista del prossimo impegno di Champions League.

Prossimo avversario l’Atletico Madrid, che i nerazzurri dovranno sfidare in trasferta mercoledì 26 novembre alle 21.

Nell’allenamento svolto martedì 25 novembre, Chivu ha visto scendere in campo tutti i suoi giocatori tranne gli infortunati Dumfries (che potrebbe rientrare tra Liverpool e Genoa, con l’infortunio che si è dimostrato essere più grave del previsto), Mkhitaryan (che ha lavorato da solo sul campo, quindi verso il rientro), Darmian, Di Gennaro e Palacios (con l’argentino che non è nemmeno in lista UEFA).

Squadra che partirà nel pomeriggio di martedì verso la Spagna. Intanto la classifica segna 6 punti per la formazione di Simeone e 12 (punteggio pieno) per gli ospiti, che con una vittoria metterebbero già una mano sulla qualificazione.

Inter, le ultime in vista dell’Atletico Madrid

Le ultime novità dicono che potrebbero esserci diversi cambi. Come De Vrij in difesa al posto di Acerbi ma anche Thuram a riposo, con uno tra Bonny e Pio Esposito pronto a partire da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Da capire poi se ci sarà Carlos Augusto sulla destra o in una posizione arretrata o se ci sarà spazio per Luis Henrique.

Anche Frattesi e Zielinski sperano in una maglia da titolare. Gara che, quanto detto, potrebbe essere determinante per il passaggio del turno dei nerazzurri.