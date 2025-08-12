Inter, forte interesse del Torino per Kristjan Asllani: la situazione

Al Torino piace Kristjan Asllani dell’Inter: la situazione

Il club granata ha messo gli occhi sul calciatore albanese di proprietà dell’Inter Kristjan Asllani, centrocampista ex Empoli classe 2002.

Al momento l’affare, soprattutto a livello economico, non sembra facile da chiudere. Nonostante ciò però rimane forte l’interesse del Torino per il giocatore.

Il calciatore albanese ha completato il suo passaggio dall’Empoli all’Inter nell’estate del 2022. Al momento con i nerazzurri è sceso in campo per un totale di 99 volte, mettendo a segno 4 gol e servendo 5 assist.