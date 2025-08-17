Inter, il Bologna avanza per Asllani: contatti positivi tra i club

Il Bologna avanza per Kristjan Asllani. Contatti positivi tra club per la cessione a titolo definitivo con percentuale sulla rivendita

Il Bologna avanza per Kristjan Asllani. I rossoblù hanno avuto contatti positivi con l’Inter per l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista con percentuale sulla rivendita a favore dei nerazzurri. Successivamente, il Bologna lavorerà per trovare l’accordo con il giocatore.

Il club di Vincenzo Italiano, alla ricerca di un mediano solido, non è l’unica squadra che ha palesato il proprio interesse per il centrocampista albanese.

Come vi abbiamo raccontato, anche il Torino segue il classe 2002. I granata sono fortemente interessati al giocatore anche se la trattativa è complicata.

Asllani è arrivato all’Inter nel 2022. L’ex Empoli è stato un jolly della mediana di Simone Inzaghi. Asllani ha concluso la scorsa stagione con 39 presenze, 3 gol e 3 assist.