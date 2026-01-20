Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali

Barella (Imago)

Le scelte di formazione di Chivu e Arteta per Inter-Arsenal, sfida valida per la 7ª giornata della League Phase di Champions League

Riparte la rincorsa verso il trono europeo. Dopo poco più di un mese torna la Champions League, con le ultime due giornate della League Phase che si preannunciano essere ricche di sorprese e spettacolo.

Tutte le italiane possono ancora sperare nella qualificazione alla fase finale, e nello specifico l’Inter può puntare a entrare direttamente tra le prime 8. I nerazzurri, che hanno perso le ultime due sfide contro Atletico Madrid e Liverpool, devono però fare almeno 4 punti nelle prossime due gare per avere qualche speranza di qualificazione diretta agli ottavi.

Non sarà facile però, perché la prima delle due partite metterà Lautaro e compagni di fronte all’Arsenal, che vede tutti dall’alto verso il basso. I Gunners sono l’unica squadra a punteggio pieno, nonché ovviamente primi in classifica, e vogliono terminare la prima fase da imbattuti.

A poco più di un’ora dal calcio d’inizio, sono state rese note le scelte di formazione di Chivu e di Arteta per il match.

Le formazioni ufficiali di Inter-Arsenal

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Cocchi, Esposito.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. Allenatore: Mikel Arteta.

A disposizione: Setford, Kepa, White, Gabriel, Ødegaard, Martinelli, Gyökeres, Nørgaard, Madueke, Nwaneri, Havertz, Rice.

Dove vedere Inter-Arsenal in tv e in streaming

La partita tra Inter e Arsenal, in programma allo stadio San Siro alle ore 21 e valida per la 7ª giornata della League Phase di Champions League, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

I canali dedicati saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.