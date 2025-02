Arnautovic ancora incisivo nell’Inter: i numeri dell’austriaco

Inzaghi chiama e Arnautovic risponde: ecco i numeri dell’austriaco in questa stagione con la maglia dell’Inter.

La vittoria dell’Inter sulla Lazio è data da due fattori determinanti: Arnautovic e Calhanoglu. L’austriaco la sblocca e il turco la chiude con un rigore.

I ragazzi di Simone Inzaghi raggiungono così il Milan di Sérgio Conceição nelle semifinali di Coppa Italia. E sarà di nuovo derby della Madonnina per la terza volta in stagione (Clicca qui per scoprire le date dei match).

Ma torniamo al match contro la Lazio. Ancora una volta è stato quindi incisivo il lavoro di Marko Arnautovic. Il classe ’89 in questa stagione ha totalizzato quattro gol, tre dei quali decisivi per la vittoria del match o per sbloccare il risultato.

Ecco tutti i numeri dell’attaccante austriaco con la maglia nerazzurra in questo 2024-2025.

Arnautovic letale per l’Inter: i numeri del classe ’89

Quattro gol in una stagione per un attaccante potrebbero essere pochi, ma se consideriamo (quasi) ogni rete decisiva per decidere il corso di un match, le cose cambiano. Marko Arnautovic lo sa bene: 3 reti su 4 hanno deciso la sfida o hanno aperto il risultato. In campionato, lo scorso 10 febbraio, con la rete del 2-1 contro la Fiorentina il classe ’89 regala i tre punti all’Inter.

In Coppa Italia succede altre due volte. Prima sbloccando il match contro l’Udinese negli ottavi di finale (partita poi chiusa con la rete di Asslani per il 2-0). Poi la replica contro la Lazio che vale il passaggio alle semifinali. Arnautovic la sblocca al 39′ e Calhanoglu la chiude dagli undici metri.