Le parole e le dichiarazioni dell’attaccante austriaco dell’Inter Marko Arnautović dopo la partita di Nations League contro la Serbia

Notti di Nazionali, ma con un pensiero al campionato. Così potrebbe essere riassunta la serata di Marko Arnautović e della sua Austria, che ha chiuso con un pari la partita di Nations League contro la Serbia sul risultato di 1-1.

L’attaccante austriaco dell’Inter, non al top della sua forma, ha anche accusato dei problemi fisici, tanto che in zona mista al termine della partita ha dichiarato: “Ho avuto improvvisamente paura, mi sono sentito male e frastornato, forse a causa del dolore fortissimo che avevo al ginocchio in precedenza. Prima il ginocchio, poi ho sentito una pressione enorme nella parte superiore dello stomaco e nello stesso momento ho avuto un attacco di panico. Il medico mi ha fatto un rapido controllo, ora è tutto a posto“.

Molto chiare e definite le dichiarazioni sulla sua Inter ai microfoni di SportMediaset invece, e gli obiettivi di Arnautović per la sua squadra sembrano essere piuttosto palesi: “Puntiamo a vincere tutto”.

Di seguito, le sue parole.

Inter, le parole di Arnautović

Sulla possibilità del Triplete con l’Inter, Marko Arnautović ha dichiarato a SportMediaset: “Io l’ho già detto, il Triplete l’ho vinto da tifoso, sarei bugiardo a dire il contrario: adesso sono un giocatore vero, gioco un po’ di più e cerco di dare tutto per l’Inter. Se puntiamo a vincere tutte e quattro le competizioni che affronteremo? Certamente“.