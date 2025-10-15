Inter (Imago)

È stato approvato oggi il bilancio dell’Inter per la stagione 2024/2025: numeri da record per il club nerazzurro

L’assemblea dei Soci dell’Inter ha approvato oggi – mercoledì 15 ottobre – i risultati finanziari della stagione 2024/2025.

Bilancio più che positivo per il club nerazzurro, che ha chiuso con dei ricavi in crescita e pari a 567 milioni di euro, oltre che con un utile di 35.4 milioni.

La società ha annunciato il tutto con un comunicato: “L’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2024/25 nel corso dell’incontro che si è tenuto oggi in modalità telematica alla presenza del Presidente e CEO Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro.

Il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 evidenzia ricavi in crescita e pari a 567M, il valore più alto di sempre e record per la Serie A al netto del player trading. Questo risultato è dovuto ad un incremento degli introiti dalle competizioni domestiche ed europee, oltre alla partecipazione alla prima edizione della Fifa Club World Cup. Parallelamente si è registrata una crescita organica del fatturato commerciale da sponsorizzazioni e da matchday. I risultati dell’anno fiscale evidenziano un utile netto di 35,4M, da confrontare alla perdita di 35,7M dell’anno fiscale precedente, con un aumento netto del valore della produzione pari a 70M. I costi della produzione hanno subito un aumento fisiologico del 3,8%, pari a circa 18M, per un totale di 482M”.

Beppe Marotta, presidente Inter (Imago)

Inter, le parole di Marotta

A margine dell’assemblea dei Soci, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha commentato i risultati raggiunti dichiarando: “Il bilancio che è stato approvato oggi segna una tappa storica: per la prima volta nella storia moderna del Club, registriamo un utile netto. Questo risultato riflette la forza della nostra strategia, basata su sostenibilità, efficienza operativa e massimizzazione delle nostre risorse. Un ringraziamento speciale va a Oaktree, che ha sostenuto e guidato il Club con professionalità e visione strategica, assicurando una governance e una disciplina finanziaria solide.

Nelle scorse settimane, il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la vendita dello Stadio San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Si tratta di una decisione che apre straordinarie opportunità per il nostro Club, per la città e per l’intero calcio italiano. Questo progetto rappresenta una svolta storica, non solo in termini di sostenibilità e crescita dei ricavi, ma anche per l’esperienza che potremo offrire ai nostri tifosi e ai cittadini milanesi. Siamo determinati a creare una struttura moderna, innovativa e all’avanguardia che sarà un modello per le altre società calcistiche europee e un motore di sviluppo continuo per la nostra comunità. La nostra ambizione è garantire all’Inter e ai suoi tifosi una casa degna della nostra storia e del nostro futuro“.