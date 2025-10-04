Inter, amichevole contro l’Atletico Madrid il 10 ottobre in Libia

Inter e Atletico Madrid, due tra le formazioni più forti del calcio europeo, si sfideranno in Libia in amichevole durante la pausa nazionali

La data è il 10 ottobre e il luogo è Bengasi, una delle principali città della Libia.

Queste le informazioni che riguardano Inter-Atletico Madrid, amichevolte di prestigio che si terrà tra le due squadra durante la pausa nazionali.

Un match di lusso, che vedrà le due formazioni composte dai giocatori presenti ai rispettivi club, affrontarsi in una cornice peculiare.

Gara che sarà l’antipasto della sfida vera e propria che si vedrà in Champions League il 26 novembre, nella quinta giornata della League Phase della competizione.

Inter, sfida all’Atletico in amichevole

La partita, come si legge dal comunicato ufficiale diffuso dai nerazzurri sui propri canali, è “organizzato con il patrocinio del Libya Development and Reconstruction Fund (FDRL)” e si svolgerà allo stadio Benghazi International Stadium di Bengasi, come detto.

Come detto, le due formazioni si ritroveranno poi in Champions, precisamente il 26 novembre a Madrid. Nel 2024, ultimo precedente tra le due squadre quando si erano incontrate negli ottavi della competizione, erano stati gli spagnoli ad avere la meglio ai rigori dopo il pareggio per 3-3 totale maturato nel doppio confronto.