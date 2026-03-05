Cristian Chivu (IMAGO)

Si avvicina il derby di Milano: a tre giorni dalla sfida, Chivu ha deciso di lasciare un giorno di riposo ai suoi giocatori

Ci sono partite che decidono una stagione intera, e il derby della Madonnina in programma domenica sera rientra proprio in questa categoria. Milan e Inter si affrontano in una sfida più che decisiva per lo Scudetto, e lo faranno davanti a una cornice di pubblico che si preannuncia essere spettacolare.

Manca sempre meno alla sfida che mette di fronte le due squadre di Milano, le quali in questi giorni stanno preparando in maniera quasi opposta il match. I rossoneri si stanno allenando quotidianamente per poter arrivare pronti sotto tutti i punti di vista, mentre Chivu ha deciso di concedere qualche giorno di riposo ai propri ragazzi.

L’Inter è infatti scesa in campo martedì sera per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como, sprecando parecchie energie sia fisiche che mentali, e per questo motivo l’allenatore rumeno ha scelto di concedere un giorno libero – oggi, mercoledì 5 marzo, appunto – alla sua squadra.

I nerazzurri, dunque, arriveranno alla sfida contro i rivali cittadini con soli due allenamenti nelle gambe: una scelta chiara da parte dell’allenatore ex Parma, che in un periodo come questo ricco di sfide ha optato per far riposare i propri giocatori, in modo da averli più riposati a livello mentale oltre che fisico.