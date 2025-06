Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi giorni dall’esordio dei nerazzurri nel Mondiale per Club

L’Inter si prepara all’esordio nel Mondiale per Club. Mercoledì 18 giugno, alle ore 3:00, i nerazzurri debutteranno nella competizione contro i messicani del Monterrey.

La formazione di Cristian Chivu è stata inserita nel girone E insieme a River Plate, Urawa Reds e il Monterrey.

L’Inter vuole arrivare fino in fondo nel prestigioso torneo dopo le delusioni vissute in campionato e in Champions League.

A pochi giorni dal debutto nerazzurro, Alessandro Bastoni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti all’allenamento.

“Dobbiamo ripartire, Chivu mi ha impressionato”

Bastoni ha esordito dicendo: “Non è facile, però il nostro mestiere ci impone di ripartire e di guardare le cose positive che abbiamo fatto in stagione. A livello di percezione sembra passata una vita dalla sera di Monaco. Noi siamo abituati a resettare e ripartire, quindi un piccolo vantaggio da questo punto di vista lo abbiamo. Ora dobbiamo concentrarci su questo torneo“.

Il difensore ha proseguito così: “Le energie dobbiamo cercare di trovarle, Chivu ci sta aiutando a dare nuova linfa. L’allenatore ha insistito tanto sul percorso che abbiamo fatto in questi anni, avevamo bisogno di sentirci dire queste parole, quindi ci dobbiamo affidare a lui e ai nuovi giocatori. A livello umano mi ha subito colpito, anche se già lo conoscevo. Dal punto di vista tecnico saprò dire tra qualche settimana cosa mi convince di lui“.

“Non so dire cosa sia successo a Monaco”

Bastoni ha parlato degli ultimi cambiamenti che hanno riguardato la Nazionale: “Son cose che accadono, i cicli non sono infiniti e le responsabilità vanno divise con i giocatori“.

Il centrale è tornato sulla finale persa contro il PSG: “Ci siamo già chiesti cosa sia successo a Monaco, non so dare una spiegazione tutt’ora. Ora però abbiamo una nuova possibilità, siamo affamati e abbiamo tanta voglia di riscatto. Bastoni ha concluso con un commento su Inzaghi: “Ci siamo salutati, lui ha preso questa scelta ma c’è grandissima serenità“.