L’ex Inter, Roma e Lazio, Aleksandar Kolarov, sarà il vice allenatore dei nerazzurri al fianco di Cristian Chivu

Sarà Aleksandar Kolarov il vice allenatore dell’Inter per la stagione 2025-2026.

È questa la novità che si apprende nella giornata di martedì 10 giugno, con l’ex terzino che seguirà Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra.

L’ex giocatore si era ritirato nel 2022, proprio dopo l’esperienza avuta con i nerazzurri.

Periodo durante il quale il serbo ha collezionato 15 presenze con la casacca dell’Inter. E ora, è pronto a iniziare una nuova avventura con quegli stessi colori.

Inter, Kolarov sarà il vice di Chivu

Ci sarà un altro ex nerazzurro sulla panchina dell’Inter. Dopo l’annuncio di Cristian Chivu, che guiderà il club in seguito all’addio di Simone Inzaghi volato in direzione Al-Hilal, ci sarà un altro volto familiare all’interno del club.

Si tratta di Aleksandar Kolarov, giocatore che in carriera vanta 508 presenze tra Champions League, Premier League, Serie A e tanto altro. Le esperienze più famose avute in Italia dal serbo sono quelle con le maglie di Roma e Lazio, con cui ha collezionato rispettivamente 132 e 104 presenze. Sono 94 invece i gettoni collezionati con la nazionale serba, con cui ha trovato anche 11 volte la via del gol.