Novità in casa Inter sulle condizioni del difensore svizzero: le ultime in vista della sfida di UEFA Champions League contro il Liverpool.

Manuel Akanji sta meglio. Il difensore svizzero è in recupero e potrebbe essere della partita contro il Liverpool, match in cui saranno impegnati i nerazzurri in Champions League.

Il suo impiego potrebbe essere dalla panchina ma non è esclusa addirittura la titolarità. Ancora non ci sono certezze in merito, ma la notizia è che sta meglio, secondo quanto raccolto da Matteo Barzaghi di Sky Sport.

L’ex Manchester City aveva accusato una sindrome influenzale ed è stato costretto a saltare l’allenamento di rifinitura in vista del match di San Siro, in programma alle 21:00 di oggi.

Di seguito la probabile formazione.

La probabile formazione dell’Inter

Chivu per la sfida contro il Liverpool schiererà un 3-5-2. Il trio difensivo davanti a Sommer, con l’ex City ai box, sarà composto da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Si aspetta di capire se le notizie positive su Akankji saranno sinonimo di un impiego dal primo minuto. Luis Henrique e Dimarco agiranno come quinti di centrocampo. Calhanoglu come play, Barella e Mkhitaryan pronti a dare una mano in fase di manovra. La coppia offensiva sarà composta da Thuram e Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu