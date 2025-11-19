Inter, Akanji: “Non vedo l’ora di giocare il derby, il nostro obiettivo è lo scudetto”

Il difensore dell’Inter Manuel Akanji, dopo aver centrato la qualificazione al Mondiale, ha parlato di derby e scudetto su SportMediaset

Manuel Akanji si sta confermando uno dei pilastri della difesa nerazzurra in questa stagione a disposizione di Chivu.

Le sue qualità e la sua esperienza stanno facendo comodo non solo all’Inter, ma anche alla nazionale svizzera, fresca di qualificazione al Mondiale del 2026 dopo il pareggio per 1-1 contro il Kosovo.

Si tratta della sesta partecipazione consecutiva della nazionale alla massima competizione mondiale per Akanji e compagni. Con il difensore che, però, ora pensa solo al derby: “L’emozione è fortissima, ho una voglia incredibile di viverlo in campo“, ha dichiarato il centrale svizzero ai microfoni di SportMediaset.

Il classe ’95 non nasconde l’ambizione di lasciare il segno anche sotto porta: “Ancora non sono riuscito a trovare la rete con questa maglia, ma spero arrivi presto. So che il mio compito principale è difendere e impedire le reti avversarie, però quando riesco a dare una mano in fase offensiva è sempre una soddisfazione grande. Sarebbe fantastico farlo proprio questo weekend“.

Inter, Akanji tra derby e futuro

Sul suo futuro in nerazzurro, Akanji è stato chiaro: “Il mio desiderio è quello di rimanere qui per diversi anni ancora. Vedremo come si svilupperà la stagione, poi io e la società faremo le nostre valutazioni, oppure sarà il club a decidere in base a come andranno le cose. Quello che posso dire è che in questo momento mi sento davvero felice di far parte di questa squadra“.

Parole di stima anche per Cristian Chivu, prima di rispondere sull’obiettivo della squadra: “È vero, è ancora giovane, ma mi convince molto il suo modo di gestire il gruppo. Il suo approccio con noi giocatori e con tutto lo staff tecnico è eccellente. Sono davvero contento di lavorare con lui. Certo, ha margini di crescita, ma da calciatore ha avuto una carriera straordinaria e sono sicuro che abbia assorbito tanto dai grandi allenatori con cui ha lavorato. Sarà interessante vedere come evolverà il suo percorso in panchina. Lo Scudetto? Certo che è il nostro obiettivo, assolutamente” .