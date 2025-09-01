Inter, Akanji è arrivato a Milano | FOTO e VIDEO
Manuel Akanji è arrivato a Linate: lo svizzero sarà il rinforzo per la difesa di Cristian Chivu
Manuel Akanji è arrivato a Milano. Il difensore del Manchester City arriva all’Inter in prestito con diritto di riscatto, con obbligo in caso di Scudetto nerazzurro. Lo svizzero ha collezionato 37 presenze nella scorsa stagione con la squadra di Guardiola, per un totale di 136 nei tre anni in Inghilterra.
