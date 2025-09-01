Questo sito contribuisce all'audience di

Inter, Akanji è arrivato a Milano | FOTO e VIDEO

Lorenzo Renna 1 Settembre 2025
akanji-gdm-INTERNO
Manuel Akanji

Manuel Akanji è arrivato a Linate: lo svizzero sarà il rinforzo per la difesa di Cristian Chivu

Manuel Akanji è arrivato a Milano. Il difensore del Manchester City arriva all’Inter in prestito con diritto di riscatto, con obbligo in caso di Scudetto nerazzurro. Lo svizzero ha collezionato 37 presenze nella scorsa stagione con la squadra di Guardiola, per un totale di 136 nei tre anni in Inghilterra.

 

