Rigore concesso all’Inter e poi tolto con il VAR: cos’è successo

La ricostruzione di quanto accaduto tra Ajax e Inter: rigore concesso e poi tolto al VAR

L’Inter si porta avanti con prepotenza per trovare il vantaggio contro l’Ajax, all’esordio in Champions League nella stagione 2025/2026.

Al 35′ del primo tempo, l’arbitro Oliver fischia un rigore in favore dei nerazzurri per un fallo di Daas su Thuram. Braccio intorno al collo del difensore e decisione netta del direttore di gara che ammonisce anche il difensore dell’Ajax.

Poco dopo, però, l’arbitro inglese viene richiamato al VAR e, a seguito di revisione, annulla il calcio di rigore. Dopo la revisione, infatti, è stata ravvisata una trattenuta di maglia ad opera di Thuram sull’avversario prima di entrare in area.

Tutto da rifare, dunque, con l’Inter che ha ricominciato ad attaccare. Nulla da fare per Calhanoglu, che era già pronto sul dischetto con il pallone in mano. Poco dopo, Sommer salva l’Inter in uno contro uno e proprio Thuram porta i nerazzurri in vantaggio con un colpo di testa al 42′.