Inter, Acerbi è tornato a lavorare in gruppo

Le ultime da Appiano Gentile

Dopo la vittoria esterna a Bergamo arrivano altre buone notizie in casa Inter.

Assente da oltre due settimane per un risentimento muscolare al bicipite femorale accusato durante la partita di Champions League contro il Liverpool (del 9 dicembre scorso) Francesco Acerbi è tornato a lavorare in gruppo.

Il difensore nerazzurro, dopo aver saltato la Supercoppa e la gare contro Genoa e Atalanta, è pronto a tornare a disposizione in vista del 2026.

In questa stagione Acerbi – tra Serie A e le coppe – ha collezionato 12 presenze.