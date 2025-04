“Eri da ammazzare da piccola”: insulti e minacce all’arbitra in una gara Under 17

Durante la gara tra Sangemini e Sporting Terni Under 17, un dirigente ha rivolto gravi insulti e minacce all’arbitra della partita

Ha dell’incredibile quanto accaduto in una partita degli allievi provinciali in Umbria. La sfida in questione, tra Sangemini e Sporting Terni Under 17, è terminata nel peggiore dei modi, con diversi insulti e minacce all’arbitra da parte di un dirigente.

La direttrice di gara ha ricevuto insulti pesanti di stampo sessista e con evidenti riferimenti al recente femminicidio di Ilaria Sula, uccisa a Roma ma residente proprio a Terni. “Eri da ammazzare da piccola” e “Dovresti fare la fine di Ilaria” sarebbero solo alcune delle frasi rivolte dal dirigente alla giovane arbitra.

Un altro episodio di grave violenza che non è passato di certo inosservato. Il Giudice Sportivo ha inibito il dirigente dello Sporting Terni fino al 31 dicembre 2028, infliggendo anche una sanzione da 500 euro al club.

Nel comunicato si legge inoltre che il dirigente avrebbe minacciato direttamente la giovane: “A sto punto sarebbe da tirare fuori un coltello” è un’altra delle frasi riportate nel provvedimento del Giudice Sportivo.

Il comunicato della LND

Nella nota ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, si parla della sanzione per il club ma non solo.

“Tra il primo ed il secondo tempo, l’arbitro udiva provenire dallo spogliatoio (come tale identificato perché veniva fatto espresso riferimento al punteggio a proprio sfavore di 0 a 3) gravissimi insulti di stampo sessista e varie minacce“.