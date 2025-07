Dopo tre anni in America, Lorenzo Insigne è rientrato in Italia

Dopo tre anni lontano dall’Italia, Lorenzo Insigne ha risolto il suo contratto col Toronto ed è pronto a ricominciare da una nuova esperienza.

L’ex Napoli ha fatto rientro in Italia oggi, lunedì 7 luglio, atterrando all’aeroporto di Fiumicino verso le 10:15.

Al momento del suo arrivo, si è reso disponibile anche a rispondere ad alcune domande: “Mi sento molto bene, ora mi godo le vacanze con la mia famiglia sperando al più presto di ritornare a giocare“.

Di seguito il video dell’arrivo e delle sue parole.

Le parole di Insigne

Insigne ha parlato anche del suo futuro: “I contatti ce li ha il mio procuratore. Io penso solo a fare il mio lavoro e a essere pronto a una sua eventuale chiamata“.

Per poi parlare di due suoi ex compagni che si sono da poco ritirati: “Con Mertens e Hamsik ho vissuto tante emozioni. Hamsik è una persona stupenda, con Dries ho condiviso tanti anni, sono contento di aver condiviso lo spogliatoio con questi due grandi campioni“.

“Nazionale? Spero di tornare a indossarne la maglia”

Insigne ha anche parlato di Nazionale: “Il Mondiale è uno dei miei obiettivi, è tanto che non indosso la maglia della Nazionale e spero di tornare a indossarla presto. Per ora però devo cominciarmi sulla mia prossima nuova avventura“.

Per poi concludere sul rapporto con Gattuso: “Con Gattuso ho un ottimo rapporto, ci sentivamo quando ancora non era CT. L’ho chiamato solamente per fargli i complimenti“.

A cura di Fabio Basile