Colpo del Pescara: il club biancazzurro in chiusura per il ritorno di Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne torna in Italia. Dopo gli anni d’oro al Napoli, l’ex capitano azzurro ritorna a quella che era la sua prima casa: il Pescara in chiusura per il ritorno del giocatore italiano.

Insigne, dopo il Napoli, ha scelto il Toronto e il Canada per il passo successivo della sua carriera, dopo gli anni di grande amore in azzurro.

Nella stagione 2011-12 ha vestito per la prima volta la maglia del Pescara, segnando 18 gol in 37 presenze con i biancazzurri: 14 anni dopo si concretizza il grande ritorno. Contratto di 6 mesi con prolungamento in caso di salvezza.

Insigne così torna in Italia, con un rientro in quella che è stata la piazza che l’ha messo in mostra a livello internazionale: il giocatore è atteso domani in città.

La trattativa che ha portato al grande ritorno

I tifosi del Pescara ritrovano un volto noto: Lorenzo Insigne è pronto a vestire nuovamente la maglia biancazzurra, per regalare un nuovo sogno ai suoi sostenitori.

La trattativa avanza da un mese, con la decisione che è arrivata soltanto ieri: voleva tornare dove è stato bene. Insigne infatti, dopo aver parlato col presidente Sebastiani, ha specificamente detto che se non fosse arrivata una chiamata dalla Serie A, avrebbe scelto il Pescara.

Ora il grande ritorno: Insigne è atteso domani per essere riaccolto 14 anni dopo l’ultima volta. Determinante anche il rapporto con Marco Verratti e il DS Foggia.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO