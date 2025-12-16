Insigne sul suo futuro: “Ho ancora qualcosa da dire. Nazionale? Il pensiero c’è sempre”

Dal suo futuro al Napoli di Conte, fino alla Nazionale: l’intervista a Lorenzo Insigne

In occasione della sua visita all’Ospedale Santobono di Napoli, Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro: “Tornare in campo? Vediamo. Mi sto allenando e spero che presto arrivi qualcosa che mi entusiasmi“.

Sulle voci che lo accostavano alla Lazio: “Scopro notizie che nemmeno io so ancora. Il discorso mercato è semplice: sono sereno, la vivo in attesa. Ho voglia di divertirmi e so di avere ancora qualcosa da dare e da dire“.

Insigne ha espresso la propria opinione sulla lotta al vertice del campionato di Serie A: “Inter, Milan e Napoli hanno grandi campioni e sono grandi club. È un bel campionato e se continuano così ci sarà una lotta fino alla fine. Ovvio… spero sempre che sia il Napoli a trionfare”

Sulla Supercoppa Italiana, che vedrà il Napoli impegnato contro il Milan: “È sempre una bella competizione, perché quando puoi vincere qualcosa ti diverti. Ai miei ex compagni e tifosi del Napoli faccio un grandissimo in bocca al lupo“.

Insigne: “Nazionale? La voglia c’è, prima devo tornare in un club”

Capitolo Nazionale: “Ho un grande rapporto con Gattuso, l’ho sempre ribadito anche quando era a Napoli. Penso che saprà tirare fuori il meglio dai giocatori per arrivare al Mondiale. Non possiamo immaginarci un’altra volta fuori. Io di nuovo in Azzurro? Quando uno gioca, il pensiero c’è sempre. Ho vinto anche un Europeo. La voglia c’è, ma prima devo tornare in un club e poi pensare alla Nazionale. Il mister sa il mio pensiero. Ripeto: mi sento bene, mi alleno in campo e in palestra, sperando che arrivi qualcosa che mi soddisfi e che mi permetta di tornare“.

Infine, Lorenzo Insigne ha commentato il periodo del Napoli: “Sono tante stagioni che nel Napoli ci sono calciatori con tanto minutaggio nelle gambe. Poi si è aggiunta la sfortuna degli infortuni, quindi l’allenatore non riesce a far riposare i giocatori. Ma queste situazioni ci sono, e il mister sarà bravo a venirne fuori come sta già facendo. Ho un grandissimo rapporto con chi è rimasto: siamo amici, ritorneranno anche più forti“.