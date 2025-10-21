Tutte le informazioni relative all’evento rivolto a dirigenti, direttori sportivi, scout e non solo

Inside Scouting arriva a Milano il 15 e il 16 novembre. L’evento è rivolto a dirigenti, direttori sportivi, scout e aspiranti che vogliono approfondire il mondo dello scouting.

I diretti interessanti potranno confrontarsi con dirigenti, scout, agenti FIFA, data analyst e giovani talenti del settore per costruire rapporti e comprendere al meglio il mondo dello scouting.

Ma non solo. Chi prenderà parte all’evento, infatti avrà accesso agli ultimi trend del settore e le strategie usate dai dirigenti di vari top club europei con l’obiettivo di scovare nuovi talenti.

Il tutto sarà accompagnato dalla presenza di volti noti all’interno del mondo del calcio. Un evento utile anche per ascoltare storie di successo e casi studio di professionisti dal background internazionale (data specialists, scout, direttori sportivi, procuratori e analisti di mercato, oltre a rappresentanti di aziende che offrono software innovativi a supporto dello scouting

Dove nasce Inside Scouting

Tutto parte da Haris Louris, creatore di Inside Scouting e fondatore di TheScoutSource, società di consulenza di scouting che si occupa di intelligence di mercato, valutazione giocatori e formazione professionale rivolta sia ai club calcistici, sia ai singoli professionisti che desiderano crescere nel settore.

Harris vanta diverse esperienze nel mondo del calcio. Con oltre 16 anni di lavoro sul campo, Haris ha lavorato per club prestigiosi come Norwich City, Trabzonspor, Genoa, Torino e Reggiana, portando con sé un’ampia rete internazionale e un comprovato track record nelle operazioni di trasferimento.