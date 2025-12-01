Udinese, Inler: “Atta è un professionista di alto livello. Vive per il calcio”

Le parole del Responsabile Area Tecnica bianconera

Presente a Torino per la premiazione del Golden Boy, il Responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese Gokhan Inler ha parlato così dei suoi giovani a Sky Sport.

“L’Udinese da tanti anni ha talenti importanti: anche quest’anno siamo qui per aiutarli. Atta, Kristensen, Miller e Gueye sono profili molto importanti. Anche il portiere Nunziante. Possono fare una grande carriera”.

E su Atta: “È un professionista molto alto, di livello top. Sicuramente deve crescere però è un profilo molto interessante, vive per il calcio”.