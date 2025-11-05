Wembley (Imago)

Durante Euro 2028 l’Inghilterra potrebbe giocare delle gare fuori da Wembley

L’Inghilterra è fin qui l’unica nazionale europea che ha già staccato il pass per la Coppa del Mondo che si terrà la prossima estate tra USA, Canada e Messico. Assicurato dunque già un posto per il torneo, in terra britannica ci si può prendere qualche mese di tempo per pensare ai prossimi eventi, e in particolare agli Europei del 2028.

Il torneo infatti verrà ospitato nel Regno Unito e nella Repubblica d’Irlanda, motivo per cui la nazionale di Tuchel – che a differenza di quanto accadeva in passato dovrà conquistare la qualificazione sul campo -, si presenterà da padrona di casa.

Durante gli Europei in programma tra 3 anni, però, si potrebbe assistere a uno scenario tutt’altro che banale: come riferito dalla BBC Sport, i Tre Leoni hanno deciso di giocare una delle tre gare della fase a gironi lontano da Wembley, storico fortino della nazionale. E le candidate per ospitare quella sfida sono: l’Etihad Stadium, il Tottenham Hotspur Stadium, il Villa Park, l’Hill Dickinson Stadium e il St James’ Park.

Il discorso sarà lo stesso anche nel caso in cui l’Inghilterra dovesse ottenere la qualificazione agli ottavi di finale: Wembley non ospiterà nessuna gara degli ottavi, dunque Kane e compagni saranno costretti a spostarsi in un altro stadio.

La nazionale inglese lontana da Wembley

Questo è dunque lo scenario che si presenterà in occasione del torneo, ma non si tratterà di una novità. Nell’ultimo periodo, infatti, è capitato diverse volte che la nazionale di Tuchel giocasse lontano da Wembley.

Gli inglesi hanno per esempio ospitato in estate Andorra al Villa Park di Birmingham e il Senegal al City Ground di Nottingham, mentre diversi anni fa anche Old Trafford, St James’ Park e il Molineux sono stati utilizzati per disputare le partite della nazionale.