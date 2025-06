Inghilterra U21-Germania U21, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida valida per la finale degli Europei Under 21 tra Inghilterra e Germania.

Inghilterra e Germania si giocano il titolo. Le due formazioni scenderanno in campo questa sera per la sfida valida per la finale degli Europei U21.

Gli inglesi vengono dalle vittorie contro la Spagna per 3-1 e contro l’Olanda per 2-1.

La Germania, invece, nella fase a eliminazione diretta ha sconfitto l’Italia per 3-2 e la Francia per 3-0

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Le formazioni ufficiali

INGHILTERRA U21 (4-3-3): Beadle; Hinshelwood, Quansah, Cresswell, Livramento; Anderson, McAtee, Scott; Stansfield, Hutchinson, Elliott. CT: Carsley.

GERMANIA U21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Oermann, Arrey-Mbi, Brown; Reitz, Martel, Nebel; Gruda, Weiper, Woltemade. CT: Di Salvo.

Dove vederla in tv

La sfida valida per la finale degli Europei U21 tra Inghilterra e Germania è in programma alle ore 21.00 di sabato 28 giugno 2025 allo stadio Tehelné pole di Bratislava.

Il match sarà visibile in diretta su Rai Sport e in streaming su Rai Play.