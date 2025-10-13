Cosa serve all’Inghilterra per andare ai Mondiali? I Tre Leoni sono padroni del proprio destino

L’Inghilterra è a un passo dalla qualificazione ai prossimi Mondiali

Sta lentamente prendendo forma il quadro delle 48 squadre che prenderanno parte al Mondiale del 2026 (qui l’elenco di tutte le nazionali già qualificate).

Dalle qualificazioni europee non sono ancora arrivati verdetti, ma potrebbero presto arrivarne. A candidarsi al posto di prima qualificata del nostro continente c’è l’Inghilterra, che ha già il primo match point per chiudere la pratica.

La nazionale di Tuchel è stata perfetto sin qui nel gruppo K, con 5 vittorie su 5 gare disputate.

Ora gli inglesi vogliono strappare il pass per l’America e possono farlo con due giornate d’anticipo in casa della Lettonia.

Cosa serve all’Inghilterra per la qualificazione

L’Inghilterra non ha bisogno di fare calcoli o di studiare le combinazioni che le consentirebbero di qualificarsi al Mondiale. L’unica condizione per farlo è vincere contro la Lettonia. Con 3 punti rimarrebbe a punteggio pieno, salendo a quota 18 e diventando irraggiungibile per l’Albania, seconda nel gruppo K a quota 11 e che ha giocato una partita in più.

Con una vittoria, quindi, Kane e compagni andrebbero al Mondiale con due giornate d’anticipo, arrivando all’ultima pausa per le nazionali del 2025 coi giochi già chiusi. Nella stessa giornata, quella di martedì 14 ottobre, anche Olanda e Croazia avranno la chance di qualificarsi, ma con una partita giocata in più.